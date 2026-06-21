元TOKIOの松岡昌宏（49）が20日深夜放送のテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミの話」（土曜深夜0・55）に出演。ゲスト女優の両親の年齢に衝撃を受ける場面があった。この日は女優でタレントの箭内夢菜がゲスト。福島県郡山市出身の箭内は、両親の年齢を聞かれ、「母が45（歳）です、今」とさらり。思わぬ数字に松岡も博多大吉も「オーマイガー！」と驚き。箭内は「父がさらにでもその2個下で、43（歳）」と続けると、2人