3児の母で、フランス・パリと東京で2拠点生活を送り俳優活動を行う杏（40）が20日、自身のインスタグラムを更新。パリで猛暑を迎えていることを報告し、近況を自筆のイラストで伝えた。【画像6枚】「学校も休校になりました」自筆イラストでパリの“猛暑”を報告した杏杏は「暑いよーーーーーーーーー!!!!!学校も休校になりました」とのコメントとともに、複数枚のイラストを投稿。「パリ 今年も猛暑です 約40℃ クーラーなし