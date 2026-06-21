演歌歌手の山口ひろみ（51）が21日、デビュー25周年記念の新曲「三江線」発売記念イベントを都内で行った。同曲は作詞麻こよみ氏、作曲弦哲也氏が手掛ける王道演歌。かつて広島県と島根県を結び、惜しまれつつ廃線となったローカル線と、一歩を踏み出せず失ってしまった恋の記憶を重ね合わせた哀愁漂う曲となっている。同曲を初めて店頭キャンペーンで歌った際、「涙で、ボロボロだったんです」という。「実は初めての経験で、デビ