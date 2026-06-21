「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表４−０チュニジア代表」（２０日、モンテレイ）ＦＩＦＡランク４５位のチュニジアは同１７位の日本に４失点で大敗。２戦２敗の勝ち点０で初の決勝トーナメント進出の可能性が消滅した。試合後、電撃就任で立て直しを図ったエルヴェ・ルナール監督は「非常に重い結果になった」と、落胆した様子で振り返った。初戦でスウェーデンに１−５で大敗。１月に就任したばかりのラムシ監督を