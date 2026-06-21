演歌歌手の山口ひろみ（51）が21日、都内で、デビュー25周年記念の新曲「三江線」発売記念イベントを行った。デビュー25周年について「25年も歌わせていただけることにびっくり。こんな私が25年もということで、驚きと感謝でいっぱいです」と謝意を示した。海外公演も経験。現地の方々に「演歌、民謡、歌謡、着物などいろんな日本の文化をもっと大事にした方がいい」と提示された。「自国の文化を大事にした上で異国の文化を取り入