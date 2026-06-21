現在モロッコ代表でW杯に参戦している18歳MFアイユーブ・ブアディに大きな注目が集まっている。リールではすでに主力としてプレイしている同選手はフランスの世代別代表でも活躍していたが、今年5月に国籍を変更し、モロッコ代表を選択。W杯の初戦となるブラジル戦が公式戦初出場となったが、圧巻のパフォーマンスを見せ、一気に注目を浴びた。そんななか、アーセナルのレジェンドであるパトリック・ヴィエラ氏とチェルシーのレジ