アメリカ、カナダ、メキシコで開催されている2026W杯。『BBC』によると、5-1で決着となったオランダ対スウェーデンのコーディ・ガクポのチーム3点目が、今大会の記念すべき100ゴール目となったようだ。W杯において100ゴールに到達するまでに33試合を要したのは68年ぶり。これより早い記録は1954年のスイス大会で、当時はわずか20試合で100ゴールが生まれている。今大会から出場国が増えており、拮抗したゲームが少なくなった。どの