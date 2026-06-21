日本代表は21日、北中米ワールドカップの第2戦でチュニジアと対戦。4-0で勝利した。大勝に大きく貢献したのが2ゴールを決めた上田綺世だ。1点リードの31分に強烈なミドルシュートを突き刺して追加点を挙げると、83分にも佐野海舟のクロスにヘッドで合わせてネットを揺らした。今大会初ゴールにもなった上田綺世が試合後のフラッシュインタビューで「ホッとしています」と安堵。ゴールが決められなかった前回のカタールW杯で「悔し