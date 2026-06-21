横浜東急REIホテルは、9階レストラン「アンコール」をラウンジスペース「REI Café」として6月1日に提供を開始した。みなとみらいの街並みを望む空間で、コーヒーや紅茶などのソフトドリンクと焼菓子などのスナックを自由に楽しめる。営業時間は午前11時から午後6時まで。宿泊客は無料で利用でき、宿泊客以外もビジターとして1,200円で利用できる。税・サービス料込。