18年前、石川県金沢市内のアパートで男性が殺害され、未解決となっている殺人事件で21日、遺族や警察官らが現場近くで情報提供を呼びかけました。21日、現場近くの交差点では遺族や警察官らおよそ50人が立ち、情報提供を呼びかけました。この18年、橋本さんの両親は犯人につながる情報を求め続けています。◇母・橋本真由美さん…「この地にくると18年前のあの記憶で息ができなくなるくらい」◇父・橋本充史さん…「この活動を最後