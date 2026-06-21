◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト１―２広島（２１日・神宮）ヤクルトは広島に惜敗し２連敗。カード負け越しとなった。先発した高橋奎二投手は最速１５２キロの直球にカットボール、カーブ、スライダー、チェンジアップを交え４回まで無失点の投球を続けていたが、５回に小園に左翼線適時二塁打を浴び２点を先制された。６回にはオスナが中犠飛を放ち１点を返したが、反撃はそこまでとなった。６回から２番手登板した丸山翔