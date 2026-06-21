◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト１―２広島（２１日・神宮）広島は、１点差でヤクルトを制した。連勝で同カードは昨年５月以来の勝ち越し。交流戦を挟み、リーグ戦は３カード連続の勝ち越しで借金を１２に減らした。小園が５回に均衡を破った。２死一、二塁から左翼線へ先制の２点二塁打。１９日の拙守の影響で２０日はスタメン落ちしたが、代打で逆転勝利を呼ぶ１号２ラン。２戦連続で勝利に貢献した。先発・岡本は、６回１