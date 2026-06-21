◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（２１日・東京ドーム）中日に今季加入したアルベルト・アブレウ投手が、０―３の７回から３番手で登板した。まず、先頭の浅野を捕邪飛に打ち取った。だが、代打・丸に甘く入ったスライダーを右前に運ばれて、１死一塁。走者を許したが、浦田を中飛、松本を二ゴロに打ち取った。アブレウは今月１８日にバンテリンドームで行われた１軍の全体練習に合流。３月２７日の広島との開幕戦（マツダ