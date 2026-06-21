◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組日本４―０チュニジア（２０日、モンテレイ競技場）【モンテレイ（メキシコ）２０日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・今成良輔、山崎賢人】８大会連続８度目出場でＦＩＦＡランク１８位の日本は、同４５位のチュニジアと対戦し、４―０で勝利した。３９歳のＤＦ長友佑都は１５日のオランダ戦に続き出番はなかった。それでも、試合数日前はミーティングで熱い思いを伝え士気