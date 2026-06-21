【モンテレイ（メキシコ）２０日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・今成良輔、山崎賢人】ＦＩＦＡランク１８位の日本は、同４５位のチュニジアを４―０で下し、勝ち点を４に伸ばした。４点差はアジア勢最大得点差勝利。次戦のスウェーデン戦で引き分け以上となれば、２位以内での決勝トーナメント進出が確定する。＊＊＊＊森保ジャパンの絶対的エースが日本人選手初の快挙を達成した。１―０の前半３１