福島県相馬市では、青森から福島までの太平洋沿岸を結ぶ道路＝「みちのく潮風トレイル」を歩くイベントが開かれました。このイベントは環境省などが開いたもので、福島県の内外からおよそ270人が参加しました。「みちのく潮風トレイル」は、青森県八戸市から福島県相馬市を結ぶおよそ1000キロの自然歩道で、東日本大震災からの復興のシンボルとして整備されたものです。この日はあいにくの雨でしたが、参加者たちは途中、休憩をし