◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（２１日・東京ドーム）巨人の丸佳浩外野手が、久々の一打を放った。３点リードの７回１死から投手・田中瑛の代打で登場。３番手のアヴレウに対し、フルカウントから７球目の低めのスライダーを右前に運んだ。丸の安打は、長嶋茂雄さんの一周忌にあたる３日のオリックス戦（東京ドーム）で椋木から劇的な代打逆転満塁本塁打以来だ。