◇女子ゴルフツアーニチレイ・レディース最終日（2026年6月21日千葉県袖ケ浦カンツリークラブ新袖コース（6590ヤード、パー72））史上最長タイの7ホールに及ぶプレーオフの死闘の末にイ・ミニョン（34＝韓国）が、24年マスターズGCレディース以来のツアー通算8勝目を挙げた。7打差の24位から出て63の猛チャージを見せ、通算13アンダーの首位でホールアウト。大出瑞月（28＝ノットグローバルホールディングス）、吉崎マー