◇パ・リーグオリックス3―5西武（2026年6月21日京セラドーム）オリックスに惜しまれたのは2点を追う9回の逸機だった。西武のクローザー・甲斐野を攻め1死一、三塁とした場面。2球目に代走・宜保が二盗を試みるも、判定はアウト。岸田監督のリプレー検証要求も判定は覆らない。山中が四球を選んで再び一、三塁を築くも、続く中川が左飛に倒れた。試合後の岸田監督は宜保の盗塁について「根拠があって勝負をかけたとこ