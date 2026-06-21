「日本ハム−ソフトバンク」（２０日、エスコンフィールド）バレーボール女子の人気選手、野中瑠衣（２４）＝姫路＝が日本ハム公式チア、ファイターズガールとともにきつねダンスに登場し、球場を盛り上げた。来年１月３０日にエスコンで行われるＳＶリーグオールスターのＰＲとして、元日本代表で今季限りで引退した清水邦広氏らとともに来場。日本ハムのユニホームにキツネ耳、しっぽのキュートな姿で体を弾ませた。身長