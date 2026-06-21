◆第７４回府中牝馬Ｓ・Ｇ３（６月２１日、東京競馬場・芝１８００メートル、稍重）注目牝馬が集まったハンデ重賞は１６頭立てで行われた。１４番人気でハンデ５５キロのミアネーロ（牝５歳、美浦・林徹厩舎、父ドゥラメンテ）は、内から脚を伸ばして３着になった。単勝９４・６倍の伏兵が激走。２４年のフラワーＣの勝ち馬は、２４年の紫苑Ｓ（２着）以来の馬券圏内となり、同レースで最高払戻金額となる３連単１０６万６１６