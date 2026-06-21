「日本ハム０−８ソフトバンク」（２１日、エスコンフィールド）ソフトバンクが連勝でカード勝ち越し。今季最多タイの貯金１２した。日本ハム戦は開幕から４カード連続勝ち越しで、早くも１０勝（１敗）となった。先発の前田悠が日本ハム打線を封じ込めた。初回は８球で三者凡退。二回は先頭・野村に左翼フェンス直撃の二塁打を許したが、後続を断った。三、四回は三者凡退。六回はこの試合初めての連打で２死一、二塁とされ