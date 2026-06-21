福岡管区気象台は２１日午後４時、熊本県・阿蘇山の噴火警戒レベルを「１（活火山であることに留意）」から「２（火口周辺規制）」に引き上げたと発表した。中岳第一火口から約１キロの範囲では、噴火に伴う大きな噴石や火砕流に警戒するよう呼びかけた。阿蘇山では午前９時頃から火山性微動の振幅が増大。現地調査で火山ガス（二酸化硫黄）の放出量がやや多い状態だったという。