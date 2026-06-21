◆パ・リーグ日本ハム―ソフトバンク（２１日・エスコンフィールド）日本ハムはソフトバンクに連敗し、カード勝ち越しとはならなかった。貯金は６に減り、勝利した首位・西武とのゲーム差は６・５に拡大。これで今季のソフトバンク戦は１勝１０敗となった。新庄監督の試合後の取材対応はなく、「コメントはございません」と、球団を通して対応した。前日２０日の試合後には、「今までのこの負け数とか関係ないし、昨日（１９