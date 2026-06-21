◇パ・リーグ日本ハム０―８ソフトバンク（2026年6月21日エスコンF）ついにソフトバンクに10敗目。日本ハム・新庄剛志監督（54）は試合後、「コメントはございません」と取材に応じなかった。これまで「選手に聞いてあげて」など、活躍した選手を称えて試合後の取材を譲ることは多かったが、完封を喫しての敗戦に言葉を封印した。この日はマスクを取って指揮を執る場面もあったが、野村と万波に適時失策が出るなど、ミ