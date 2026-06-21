◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組日本４―０チュニジア（２１日、モンテレイ競技場）【モンテレイ（メキシコ）２０日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・今成良輔、山崎賢人】８大会連続８度目出場でＦＩＦＡランク１８位の日本は、同４５位のチュニジアと対戦し、４―０で勝利した。日本は前半４分にＭＦ鎌田大地、同３１分にＦＷ上田綺世、後半２４分にＭＦ伊東純也、同３８分に再び上田が決めた。１試合４発