「日本ハム０−８ソフトバンク」（２１日、エスコンフィールド）投打に精彩を欠いた日本ハムは今季５度目の完封負けで２連敗。５カードぶりの負け越しで、貯金６となった。先発の柴田は三回途中２安打１失点で、アクシデントのため降板した。ソフトバンク・野村の痛烈なライナーが右手を直撃。いったんは続投したが、直後に正木の右犠飛で先制点を許したところで交代を告げられた。四回には３番手の金村が先頭の栗原に右中