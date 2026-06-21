お笑い芸人の千原ジュニアが２１日、ＭＣを務める報道番組「ＡＢＥＭＡ的ニュースショー」（ＡＢＥＭＡＴＶ）に出演。「Ｍ−１グランプリ」の日に起こる不思議な?現象?について語った。番組では東京都水道局が１５日、公式Ｘで公開したデータを紹介。サッカーＷ杯北中米大会・日本−オランダ戦が行われていた時間の水道使用量を前週の使用量を比較したグラフで、ハイドレーションブレイクやハーフタイム中、試合終了直後に配