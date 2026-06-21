ロッキーズの菅野智之投手（３６）に追い風が吹きまくっている。２０日（日本時間２１日）に先発した本拠地でのパイレーツ戦で６回４安打１失点の好投を披露し、８勝目（４敗）をマーク。ＭＬＢ屈指の好投手、スキーンズとの投げ合いを制し、６月に入って４登板連続で勝利投手となった。先発投手に勝ち星がつくにはさまざまな要素が必要だ。自身の失点数を上回る味方の援護点だけでなく、傷口を広げないための守備、さらに救援