北中米Ｗ杯１次リーグＦ組第３戦（米国・ダラス、２５日＝日本時間２６日）で日本と対戦するスウェーデンに?悲観モード?が漂っている。日本はＦ組第２戦のチュニジア戦（メキシコ・モンテレイ、２０日＝日本時間２１日）で４―０と快勝。通算成績を１勝１分とし、同組２位につけた。対するスウェーデンは同組第２戦で（２０日＝日本時間２１日、米国・ヒューストン）でオランダに１―５で大敗。オランダが通算成績１勝１分で同