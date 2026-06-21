楽天・辰己涼介外野手（２９）の妻でインフルエンサーのセリーナさんが吉井新監督に大きな期待を寄せている。低迷するチームは三木前監督が退団。塩川ヘッドが監督代行を務めていたが、１７日に吉井監督が就任して再スタートを切った。激震に見舞われる中、セリーナさんはＹｏｕＴｕｂｅ「セリちゃんねる」の中で「すごくうれしい。かっこいい！見た目、イケおじが来て個人的にはいいことかなって思っている」と大歓迎。ロッ