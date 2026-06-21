【モデルプレス＝2026/06/21】料理家の和田明日香が6月21日、自身のInstagramストーリーズを更新。豪華な手料理を披露した。【写真】“平野レミの義娘”料理家「センスの塊」クスクス・トマト煮込みなどチュニジア料理◆和田明日香、観戦めし公開和田は「観戦めし」とサッカーボールの絵文字を添えてコメントし、食卓の写真を投稿。FIFAワールドカップ2026で日本代表の対戦相手・チュニジアの国民食であるクスクスや、それに合わせ