【モデルプレス＝2026/06/21】Hey! Say! JUMPの有岡大貴と高木雄也（※「高」は正式には「はしごだか」）が、22日放送のbayfm「JUMP da ベイベー！」（毎週土曜よる11時〜）に出演。嵐のラストライブに訪れていたことを明かした。【写真】嵐・大野智、JUMPメンバーとの奇抜な初共演の姿◆Hey! Say! JUMP、嵐のラストライブを見学5月31日に東京ドームで行われたラストライブ「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」をもって、26