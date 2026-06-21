今回、Ray WEB編集部は妹とケンカしたことについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公には彼氏がいます。ある日主人公は家に、彼氏を連れてくるのですが……？妹のユウカは彼氏のことを嫌いと言いました。なぜ彼女はそんなことを言ったのでしょう……？原案：Ray WEB編集部作画：瀬戸ウナギライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】【まさかの展開】「なんかあの人嫌い」私の彼氏を嫌う妹。激怒する主人