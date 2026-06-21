四国高校総体のバスケットボール男子の決勝が、21日午後に行われ、トーナメント戦を勝ち抜いてきた尽誠学園と高松商が対戦しました。 尽誠学園が8点リードして迎えた第2クオーター。高松商がスリーポイントシュートやオフェンスリバウンドで得点を重ねるも、尽誠学園の固いディフェンスを崩すことができず、尽誠学園46-23高松商で前半戦が終了。 後半戦の序盤から一進一退の攻