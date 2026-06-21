暑さが本格化する季節にぴったりな爽快ドリンクが、ゼッテリアから期間限定で登場します。2026年6月24日（水）より販売されるのは、「ゆず香るグリーンレモネードソーダ」と「グリーンレモネードペプシ」の2種類。シチリア産レモン果汁入りシロップとグリーンレモンを使用した、爽やかな味わいが魅力です。暑い日のお出かけやランチタイムのお供にぴったりな、この夏注目のドリンクを詳しくご