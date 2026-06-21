◇W杯北中米大会1次リーグF組日本4―0チュニジア（2026年6月20日モンテレイ）サッカー元日本代表MF本田圭佑（40）が20日（日本時間21日）、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の日本代表（FIFAランク18位）とチュニジア（同45位）の試合を中継する日本テレビに解説として出演。4−0と完勝した試合後には、25日（同26日）の1次リーグ最終戦で対戦するスウェーデンについて言及した。初戦でチュニジアに5―1で圧勝した