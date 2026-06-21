◇出場選手登録【日本ハム】金村尚真投手（中継ぎ強化）、柴田獅子投手（先発要員）、斎藤友貴哉投手（中継ぎ強化）【ロッテ】J.カスティーヨ投手（中継ぎ強化）【巨人】甲斐拓也捕手（捕手強化）【ヤクルト】高橋奎二投手（先発要員）◇同抹消【日本ハム】菊地大稀投手（再調整）、山本拓実投手（再調整）、孫易磊投手（登板機会なし）【オリックス】ペルドモ投手（再調整）【DeNA】坂本裕哉投手（再調整）【巨人】ウィットリ