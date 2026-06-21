東京・北区の小学校で児童と教員ら11人がけがをした火事で、火元の音楽準備室から油の成分が検出されなかったことがわかりました。【映像】避難する児童らの姿（火災発生時の様子）おととい、北区滝野川にある小学校で火事があり、4階の音楽準備室など200平方メートルほどが焼け、児童と教師のあわせて2人が骨折するなど11人がけがをしました。その後の警視庁への取材で、実況見分した結果、火元の音楽準備室から油の成分が