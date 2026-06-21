◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンク 8-0 日本ハム（21日、エスコンフィールドHOKKAIDO）1勝1敗で同一カード3戦目を迎えた日本ハムとソフトバンク。この試合は日本ハムの完封負けとなりました。この日の日本ハムの先発は、2024年ドラフト1位で入団となった2年目・柴田獅子投手。初回を三者連続三振とするなど圧巻の立ち上がりとします。2回にもヒットを許さず、勢いそのままに3回のマウンドにあがるも、柴田投手は打球を手に受け途