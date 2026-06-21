佐藤啓官房副長官は21日、東京電力柏崎刈羽原子力発電所の運営に関する監視強化チームのチーム長として、同発電所を視察した。視察後の取材で、4月16日に営業運転を開始した6号機の中央制御室や放水訓練の様子などを確認したと説明した。【映像】佐藤副長官、6号機の営業運転開始に「ゴールではなくスタートだ」佐藤副長官は「東京電力が原子力規制庁の指導のもと安全対策を適切に講じていること、また現場の職員間のコミュニ