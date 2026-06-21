俳優の永野芽郁さんは6月21日、自身のInstagramを更新。自身のフォトブック＆スタイルブック発売を報告しました。【写真】永野芽郁、フォトブック＆スタイルブック「『MAGNOLIE』本日発売です」永野さんは「photo book&style book『MAGNOLIE』本日発売です メイトのみなさんいつも本当にありがとう」とつづり、4枚の写真を投稿。ノースリーブ姿で砂浜にしゃがみ込む姿や白いオフショルダーのトップスを着こなした自撮り写真な