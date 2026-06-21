大谷が9回に放った16号ソロの打球速度は114.6マイル（約184.4キロ）【MLB】オリオールズ 3ー2 ドジャース（日本時間21日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が20日（日本時間21日）、本拠地で行われたオリオールズ戦で、第2子誕生後初アーチとなる16号ソロを放った。実はこの一発が大谷の“凄さ”を際立たせた。大谷は9回無死の第4打席、甘く入ったシンカーを逃さず、打球速度114.6マイル（約184.4キロ）、飛距離413フィ