日本代表は６月21日、北中米ワールドカップのグループステージ第２節でチュニジア代表に４−０で勝利した。激しい戦いではなかったね。チュニジアはシュートをわずか３本しか打ってこなかった。気迫を感じなかったよ。球際の激しさも、前線への押し上げも、リスクを冒してでも点を取りに行く姿勢も、何もなかった。監督が前半はあれだけ怒鳴っていたのに、後半は黙ってしまった。ハーフタイムに何かあったんだろうね。チーム