森保一監督が率いる日本代表は現地６月20日、北中米Ｗ杯のグループＦ第２節で、チュニジア代表とエスタディオ・モンテレイで対戦。４−０で快勝した。この一戦で攻守両面にわたって奮闘したのが、３−４−２−１のダブルボランチの一角に入った佐野海舟だ。鋭いインターセプトで攻撃の芽を摘むなど守備面で貢献してみせれば、３点リードで迎えた83分には、ボックス内右に抜け出してクロスを供給し、上田綺世のヘッド弾をお膳