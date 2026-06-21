2026年６月20日（日本時間21日）、日本代表は北中米ワールドカップのグループステージ第２戦でチュニジアに４−０で快勝した。この勝利で勝点を４に伸ばし、グループFの２位をキープしている。試合後の公式会見に出席した森保一監督は、「ワールドカップ1000試合目という世界中が見てくださったゲームで勝利を飾れて嬉しい」と喜びを口にした。また、この日の勝利を語るうえで欠かせないポイントのひとつとなった鎌田大地の