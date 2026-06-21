お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多大吉（55）が20日深夜放送のテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミの話」（土曜深夜0・55）に出演。その飲みっぷりを「怖い」と感じる人気タレントを明かした。この日は女優でタレントの箭内夢菜がゲスト。その酒豪っぷりで驚かせる中、松岡が「和歌子の匂いもする」ともらすと、大吉も「和歌子さんも怖いですもん」とポツリ。松岡が「（島崎は）どんどん、どんどん飲んじゃうから」