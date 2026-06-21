お笑いコンビ「ハライチ」澤部佑（40）が20日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。子供と妻の会話について語った。澤部は自身の子供について「（小学校）6年生と4年生と2年生ですね」と打ち明けた。一番上は娘であると言われ「これが反抗期というか、思春期なのか分からないんですけれども、子供と妻が怒っているみたいな」出来事があったという。寝室にいると、別の部屋で言い合いをする声が聞