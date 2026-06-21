タレント・上沼恵美子（71）が21日に自身のYouTubeチャンネルを更新し、あの食べ物を「日本の誇り」と大絶賛する場面があった。人気の料理企画で「ごぼう天ぶっかけそうめん」のレシピを公開した上沼。実家が「揖保乃糸」の製麺所である「ちょんまげラーメン」の田渕章裕から高級そうめんが送られてきたといい「ありがとうございます!」と笑顔をみせていた。熱湯に入れると「良いそうめんはあっという間ですからね。そうめん