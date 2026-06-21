ソフトバンクが快勝した。前田悠が7回無失点と好投して5勝目。打線は三回に正木の犠飛で先制し、四回は栗原の20号ソロなどで3点。その後も着実に加点した。日本ハムは完敗。打球を受けて三回途中で降板した柴田はプロ初黒星。